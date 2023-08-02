Про це повідомляє міністерство Великої Британії.

Зазначається, що серед нових формувань 25-та об'єднана армія змішаного складу.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія частіше використовувала мобілізованих резервістів для підтримки вже сформованих з'єднань або для формування піхотних полків територіальної оборони.

РФ рідко створювала нові загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії. Винятком з цього було створення 3-го армійського корпусу влітку 2022 року, який загалом демонстрував незадовільні результати.

"Ймовірно, Росія використовуватиме будь-яке нове з'єднання як резервні сили в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне зміцнити свої сили на протистоянні з НАТО. Без значної нової хвилі обов'язкової мобілізації Росії малоймовірно вистачить нових військовослужбовців, щоб забезпечити хоча б одну нову армію", - йдеться у повідомленні.