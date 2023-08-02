Росія формує нові військові з'єднання для посилення наземних сил, - розвідка Британії
Протягом останніх двох місяців Росія, ймовірно, розпочала формування нових великих військових з'єднань, щоб посилити свої наземні сили
Про це повідомляє міністерство Великої Британії.
Зазначається, що серед нових формувань 25-та об'єднана армія змішаного складу.
Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія частіше використовувала мобілізованих резервістів для підтримки вже сформованих з'єднань або для формування піхотних полків територіальної оборони.
РФ рідко створювала нові загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії. Винятком з цього було створення 3-го армійського корпусу влітку 2022 року, який загалом демонстрував незадовільні результати.
"Ймовірно, Росія використовуватиме будь-яке нове з'єднання як резервні сили в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне зміцнити свої сили на протистоянні з НАТО. Без значної нової хвилі обов'язкової мобілізації Росії малоймовірно вистачить нових військовослужбовців, щоб забезпечити хоча б одну нову армію", - йдеться у повідомленні.
- Інститут вивчення війни у середу, 2 серпня, повідомив, що Іран продовжує будівництво заводів з виробництва безпілотників у Білорусі та Росії. Це дасть країні численні економічні та військові вигоди.
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