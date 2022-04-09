Росія готує маніпуляції на тему можливого "голоду" в Україні та світі, – Центр при РНБО
Росія планує лякати Україну та світ "голодом", для цього вони готують відповідні маніпуляції. Та станом на 9 квітня в Україні достатньо резервів продовольства
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Володимир Зеленський 6 квітня наголосив, що Росія знищує в Україні сільськогосподарські підприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, оскільки розглядає голод, як свою зброю. Разом з тим Україна входить до п'ятірки найбільших експортерів зерна у світі. Тому наслідки війни відчутні в Єгипті, Туреччині, Бангладеші та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці у Росії та України.
"За картою регіонів, які експортували зернові культури найбільше, стає зрозуміло, що ракетні обстріли не є випадковими. Агресорка завдає ударів, зокрема, з метою знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільськогосподарську техніку", – додають у повідомленні.
Однак у Центрі протидії дезінформації наголошують, що навіть якщо вдасться засіяти бодай 30% площ України, держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні. Станом на 9 квітня в Україні є достатньо резервів, а на внутрішньому ринку споживається у 5 разів менше продукції, ніж виробляється.
- Крім цього, Росія хоче демонізувати Україну у світі. Тому російська пропаганда готує маніпуляції про "поганих" українських біженців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе