Росія і далі буде продовжувати спроби захоплення Києва, Харкова та інших міст, - Кабакаєв

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV

“Треба відразу сказати, ніхто не забирає техніку і не їде назад в бік Білорусі, ніхто війська не знімає. Війська не відходять. Росіяни продовжують битися по всіх напрямках. Я не можу погодитися з тезою, що вони відходять від Києва. Ми продовжуємо вести жорсткі бої, йдуть серйозні дуелі, арт дуелі, працюють ракетами. Ворог не відходить від Києва. У певних населених пунктах ми отримуємо тактичні перемоги, але це не тому що він тікає, а тому що наші підрозділи роблять свою роботу”, - заявив Кабакаєв.

Військовослужбовець додав, що треба готуватись до найгіршого варіанту завжди, ворог може відийти перегрупуватись і знову вдарити.

“Ми повинні бути готовими до найгіршого варіанту, вони спробують зробити прориви і вже декілька спроб було. Ничім вони не завершились, нікуди вони не просунулись. Наші хлопці як стояли на тих рубіжах, які ми зайняли так і стоять. В Росії йде повноцінна мобілізація, велика частина їх елітних отрядів знищена, або вони понесли втрати. Їм треба живою силою спробувати задавити нас. Не треба дивитись на політичні переговори, треба бути готовими, що Росія і надалі буде продовжувати спроби захоплення Харкова, Києва та інших міст”, - підсумував Кабакаєв.

29 березня російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках. Та згодом представник Росії на переговорах уточнив, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

У Генштабі ЗСУ вважають, що “відведення військ” РФ, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ.

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