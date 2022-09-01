Відповідне відео з'явилося на сайті президента.

"Я ціную можливість звернутись сьогодні до вас і розповісти нашу історію. Про Україну, її народ та війну, яку Росія веде проти нас 189 днів. Історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Драма, заснована на реальних подіях. Втілена у життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами. Трагедія, не у супроводі геніальної музики Моріконе, а бридких частушок і звуків вибухів, пострілів і сирен повітряної тривоги. Хорор, тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа та світ. Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, аби світ зробив три драматичні помилки. Звик до війни. Змирився з війною. Забув про війну", - сказав Зеленський.

Він додав, що цей задум Росії "ніколи не має втілитись у життя".

"Діячі культури, режисери, продюсери, актори, драматурги, оператори, композитори, художники, дизайнери, кінокритики і тисячі інших людей - з різних країн світу і однієї кінематографічної родини. Ваша позиція важлива, ваш голос впливовий, ваше слово гучне. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше – НЕ зробити – це не мовчати, не боятись, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв’язала Росія", - відзначив президент.

Зеленський зауважив, що для українців сила – це не тільки зброя, але й ментальність, сенси і слова, які також є зброєю у боротьбі з агресором.

Президент продемонстрував кінематографістам "невід’ємну частину кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу".

"Важливі імена, які йдуть у забуття і невідомість, бо в мить, коли вони зʼявляються на екрані – більшість глядачів робить дві речі: встають і йдуть. Знаю, що перше сьогодні – важливо. Друге – неможливо", - сказав Зеленський і показав титри довжиною у три хвилини з іменами вбитих росіянами українських дітей.

"Щоразу коли хтось каже про втому від України – слід згадати ці титри. Втомитись від України означає відмахнутись від цих імен. Забути ці імена", - підсумував Зеленський.

Довідково. У середу, 31 серпня, в Італії відбулася церемонія відкриття 79-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Він по праву вважається одним із найпрестижніших кінофорумів у світі і є найстарішим кінофестивалем в історії. Цього року свято кіно у Венеції триватиме до 10 вересня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb