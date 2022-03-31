"Росія хоче нести агресію далі в Європу, якщо її не зупинити негайно": Зеленський нагадав парламенту Нідерландів про бомбардування Роттердама під час Другої світової

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Нідерландів.



"Після Другої світової війни зроблено так багато, щоб ніколи знову не повторилося саме те, що Україна переживає саме зараз. Але все повторюється. На жаль. Тільки поки що для однієї європейської держави, а не для усього континенту. Але і Друга світова війна починалася з руйнації окремих держав. А вже потім це призвело до трагедії Роттердама, до страшних бомбардувань Лондона і до бійні, яка охопила всю Європу", – розповів Зеленський.

Він наголосив, якщо зараз мир на континенті не вдалося зберегти, якщо велика війна знову повернулася з жорстокістю не меншою, ніж 80 років тому, то ні у кого не може бути підстав вважати, ніби ті чи інші державні кордони можуть стримати агресію. Тим більше, що багато хто в Росії хоче нести цю агресію далі, далі нести в Європу.



"Тінь ось тих руїн Роттердаму вже нависає над багатьма європейськими містами. Україна – це тільки початок, якщо не зупинити Росію. Якщо не зупинити її негайно! 36 днів! 36! Саме стільки наша держава, наш народ сам на сам проти армії, яку називали серед найсильніших у світі. Росія готувалася до цього походу проти нас, проти свободи, проти наших людей десятки років. Вони накопичили стільки ресурсів на війну, на смерть, скільки не кожна європейська країна може витратити на життя", – додав президент України.



Також сьогодні, 31 березня, Володимир Зеленський виступив перед австралійським парламентом, де закликав посилити санкційний тиск на РФ.