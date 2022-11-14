Про це глава української дипломатії Дмитро Кулеба заявив у себе в facebook.

Кулеба прокоментував медійні розмови про тиск на Україну щодо переговорів та те, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій.

Зокрема він зазначив, що українські військові будуть звільняти землю та людей, а Росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах.

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Кулеба також наголосив, що Україна не відмовляється від дипломатії, а "нинішні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів - це лише димова завіса".

"Росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися від поразок та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати Москві", - зазначив він.

Окрім цього він сказав, що Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму.

"Розмови про те, що Україна буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, безглузді. Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч", - сказав він.

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Кулеба додав також, що неможливо перемогти без віри й подякував усім, хто вірить в перемогу України.

"Варто пам’ятати одну річ: неможливо перемогти, якщо не вірити. Я дякую всім, хто вірить у перемогу України. Ви не пошкодуєте, що зайняли таку позицію. Якщо ми залишимося єдиними та принциповими у ці важкі часи, ми також святкуватимемо відновлення миру та безпеки в Європі. І чим більше буде підтримки, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше цей день настане", - сказав він.

11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто деокупували.

Також 11 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дипломатичне розв'язання питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти нарощують сили в Мелітополі Запорізької області. Водночас на Херсонщині кількість ворожих військових зменшується.

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