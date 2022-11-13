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Головна війна з Росією Зараз з'являються нові умови для наступу України. РФ шукає можливості його зупинити, - військовий експерт Самусь
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Зараз з'являються нові умови для наступу України. РФ шукає можливості його зупинити, - військовий експерт Самусь

13 листопада, 2022 неділя
21:06
війна з Росією Самусь

У ЗСУ з'являються нові умови для наступу, а Росія намагається його зупинити та зібрати більше сил на Запоріжжі, Хесонщині та біля Півночі України

Про це розповів військовий експерт, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері Еспресо.

Військовий експерт зауважив, що не розуміє, чому американський генерал Марк Міллі вважає, що ЗСУ досягли максимуму й надалі потрібно готувати політичне підґрунтя до перемовин з РФ.

"Зараз якраз створюються нові умови, щоб Україна продовжила наступальні дії, і якраз Росія шукає можливості для зупинки українського наступу й отримання перепочинку або навіть початку консультацій, щоб зібрати резерви, можливо, на Півночі - у Білорусі, підтягнути більше сил до Мелітополя та побудувати потужніші оборонні позиції та забезпечення на лівому березі Херсонщини. У росіян дуже багато завдань, для яких потрібен час. І те, що Україна їм зараз його не дає, активізуючи свій наступ, - справді проблема".

  • 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто деокупували.
  • 13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти нарощують сили в Мелітополі Запорізької області. Водночас на Херсонщині кількість ворожих військових зменшується.

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