Про це розповів військовий експерт, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в етері Еспресо.

Військовий експерт зауважив, що не розуміє, чому американський генерал Марк Міллі вважає, що ЗСУ досягли максимуму й надалі потрібно готувати політичне підґрунтя до перемовин з РФ.

"Зараз якраз створюються нові умови, щоб Україна продовжила наступальні дії, і якраз Росія шукає можливості для зупинки українського наступу й отримання перепочинку або навіть початку консультацій, щоб зібрати резерви, можливо, на Півночі - у Білорусі, підтягнути більше сил до Мелітополя та побудувати потужніші оборонні позиції та забезпечення на лівому березі Херсонщини. У росіян дуже багато завдань, для яких потрібен час. І те, що Україна їм зараз його не дає, активізуючи свій наступ, - справді проблема".

11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто деокупували.

13 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти нарощують сили в Мелітополі Запорізької області. Водночас на Херсонщині кількість ворожих військових зменшується.

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