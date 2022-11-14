Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат та експосол України в США та Росії Володимир Єльченко.

"Я не думаю, що ми маємо розганяти зраду з цього приводу. Треба дочекатися якоїсь інформації, ми не можемо нічого не підтвердити, не спростувати факт переговорів. Якщо вони відбуваються, то там є безліч двосторонніх питань. В тому числі це може бути ще одне китайське попередження щодо незастосування ядерної зброї Росією. Також це може бути використане американською стороною, щоб довести до Росії реальну реакцію США на фронтову ситуацію. Можна передбачити певні попередження щодо співпраці з Іраном", - зазначив він.

На думку Єльченка, якщо переговори дійсно відбуваються, то очільник російської СЗР Сергій Наришкін буде розповідати, як західна зброя затягує конфлікт.

"Зрозуміло, що це ніякого впливу на позицію американців не створить. Місце зустрічі не має принципового значення, але Туреччина - це комфортне місце для обох сторін. Такі контакти були завжди. Якщо хтось думає, що такі речі можуть обговорюватися за нашою спиною - так не буває. Американці завжди попереджають та інформують нашу сторону дипломатичними чи іншими каналами. Радяться, що б Україна хотіла, щоб від її імені було сказано. Ніякої закритості - за спиною України нічого не буде", - підсумував дипломат.

Раніше російське видання "Комерсант" повідомило, що у столиці Туреччини Анкарі проходять переговори між делегаціями Росії та США.