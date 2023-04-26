Про це інформує Military Media Center

"За останніми даними, до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що довгострокові плани Москви залишаються незмінними - силовим шляхом схилити керівництво України до переговорів.

"Для цього окупанти найближчим часом зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області", - пише відомство.

Першочерговою метою РФ залишається встановлення повного контролю над містом Бахмут, а також Авдіївку та Мар’їнку.

"Ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій. Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк", - додали в центрі.