Росія має намір депортувати до ОРДЛО мешканців Сєверодонецька, - розвідка Британії
Окупанти заявляють, що вони намагаються створити "гумкоридори", щоб мирні жителі змогли евакуюватися з Сєверодонецька
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, який опублікували у Twitter.
Як Сирії, так і в Україні, Росія має прецедент використання односторонньо оголошених "гумкоридорів" як механізму для примусового переміщення населення.
На думку розвідників, українці, які перебувають у Сєверодонецьку, швидше за все, з підозрою поставляться до використання цього коридору. Запропонований маршрут приведе їх до міста Сватове, окупованого з 2014 року.
"Якщо мирні жителі, які опинилися в пастці, не ухвалять пропозицію вийти через коридор, росіяни, швидше за все, наполягатимуть на тому, що робитимуть менше відмінностей між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районіі" — йдеться у повідомленні.
Також у звіті наголошується, що за двоє діб Росія, ймовірно, відновила свої зусилля з метою заглибитись у Донецьку область та охопити Сєверодонецький котел із півночі.
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