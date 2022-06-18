Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, який опублікували у Twitter.

Як Сирії, так і в Україні, Росія має прецедент використання односторонньо оголошених "гумкоридорів" як механізму для примусового переміщення населення.

На думку розвідників, українці, які перебувають у Сєверодонецьку, швидше за все, з підозрою поставляться до використання цього коридору. Запропонований маршрут приведе їх до міста Сватове, окупованого з 2014 року.

"Якщо мирні жителі, які опинилися в пастці, не ухвалять пропозицію вийти через коридор, росіяни, швидше за все, наполягатимуть на тому, що робитимуть менше відмінностей між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районіі" — йдеться у повідомленні.

Також у звіті наголошується, що за двоє діб Росія, ймовірно, відновила свої зусилля з метою заглибитись у Донецьку область та охопити Сєверодонецький котел із півночі.