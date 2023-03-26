Росія має обмежені можливості з виготовлення та відновлення бронетехніки, - головред Defense Express Катков
Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що російські бронетанкові заводи не можуть працювати з великим темпом виробництва, який вимагає влада в Росії
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Кілька днів тому Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що в Росії зможуть виготовити 1500 нових танків. Путін вже заявив, що буде 1600 нових та модернізованих танків. Не здивуюсь, якщо скоро вони будуть заявляти, що буде 1600 нових та модернізованих не тільки танків, а й БМП та БТР", - пояснив Катков.
Експерт наголосив, що в Росії бронетанкові заводи не можуть великими темпами відновлювати та виробляти танки
"Все, що росіяни знімають зі зберігання, всі старі танки відразу на фронт не відправляється. Танки та бронетехніку відправляють бронетанкові заводи, яких у РФ небагато. Якщо говорити про спеціалізовані бронетанкові заводи, то їх лише 4 в Росії. Всі інші заводи у РФ попиляні. До того ж ті заводи, які ще працюють, не можуть працювати з великим темпом виробництва, який вимагає влада в Росії", - додав він.
- 25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що постачання озброєнь Україні становить загрозу РФ, одночасно ствердивши, що Росія виробить утричі більше боєприпасів і танків, ніж матимуть ЗСУ від західних партнерів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе