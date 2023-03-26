Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Кілька днів тому Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що в Росії зможуть виготовити 1500 нових танків. Путін вже заявив, що буде 1600 нових та модернізованих танків. Не здивуюсь, якщо скоро вони будуть заявляти, що буде 1600 нових та модернізованих не тільки танків, а й БМП та БТР", - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що в Росії бронетанкові заводи не можуть великими темпами відновлювати та виробляти танки

"Все, що росіяни знімають зі зберігання, всі старі танки відразу на фронт не відправляється. Танки та бронетехніку відправляють бронетанкові заводи, яких у РФ небагато. Якщо говорити про спеціалізовані бронетанкові заводи, то їх лише 4 в Росії. Всі інші заводи у РФ попиляні. До того ж ті заводи, які ще працюють, не можуть працювати з великим темпом виробництва, який вимагає влада в Росії", - додав він.