Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"На фінальній стадії погодження – сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир", - йдеться у зверненні президента України.

Володимир Зеленський звернув увагу, що колишні лідери країн ЄС зробили Європу заручником постання газу з Росії.

"І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців. Україна завжди говорила, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. І якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb