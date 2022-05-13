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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія масово використовує надзвукові протикорабельні ракети по обʼєктах цивільної інфраструктури, - Залужний

Росія масово використовує надзвукові протикорабельні ракети по обʼєктах цивільної інфраструктури, - Залужний

13 травня, 2022 п'ятниця
10:54
війна з Росією Валерій Залужний

Окупанти продовжують застосовувати стратегічні крилаті ракети "Х-22", кожного дня росіяни випускають до 14 таких ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів під час телефонної розмови Голові об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.

Мова йде про крилаті ракети типу "Х-22". Щодня росіяни випускають від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури.

12 травня по Кременчуцькому нафтопереробному заводу росіяни застосували 12 крилатих ракет, дві з них вдалося збити.

Залужний повідомив, що він розцінює перемогу як "знищення ворога, який перебуває на українській землі, і звільнення всіх захоплених ним територій".

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що Україна веде суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів.

  • Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: знищено будинок культури та гуманітарний штаб. 
  • Раніше, 12 травня, росіяни обстріляли Дергачі з "ураганів", є загиблі й поранені.

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Новини
окупанти
ракети
Марк Міллі
Валерій Залужний
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