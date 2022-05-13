Росія масово використовує надзвукові протикорабельні ракети по обʼєктах цивільної інфраструктури, - Залужний

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів під час телефонної розмови Голові об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі.



Мова йде про крилаті ракети типу "Х-22". Щодня росіяни випускають від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури.



12 травня по Кременчуцькому нафтопереробному заводу росіяни застосували 12 крилатих ракет, дві з них вдалося збити.



Залужний повідомив, що він розцінює перемогу як "знищення ворога, який перебуває на українській землі, і звільнення всіх захоплених ним територій".



Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що Україна веде суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: знищено будинок культури та гуманітарний штаб.

Раніше, 12 травня, росіяни обстріляли Дергачі з "ураганів", є загиблі й поранені.

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