Росія може готувати ядерний теракт: заява Енергоатома

Таку версію припустили у Енергоатомі, оприлюднивши відповідну заяву.

У компанії зазначають, що на це вказують певні обставини:

"Упродовж останнього тижня російські окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС. Ці роботи російські військові ведуть власними силами у таємному режимі. Український персонал і присутніх на майданчику ЗАЕС представників МАГАТЕ на місце будівництва загарбники не допускають.

На ССВЯП зберігається 174 контейнери, в кожному з яких міститься по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Руйнування цих контейнерів внаслідок підриву призведе до радіаційної аварії та радіаційного забруднення кількасот квадратних кілометрів прилеглої території.

Вже дві доби представники російської влади та вся ворожа пропаганда заявляють про нібито підготовку Україною "брудної ядерної бомби", для якої, за твердженням рф, може бути використане відпрацьоване ядерне паливо та радіоактивні відходи, які зберігаються на майданчику Запорізької АЕС.

Для ще більшого залякування світу росіяни оприлюднили фейкову карту потенційного забруднення радіацією з епіцентром саме на ЗАЕС.

Енергоатом припускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС.

ДП "НАЕК "Енергоатом" закликає Міжнародне агентство з атомної енергії якнайшвидше надати оцінку провокаційним і загрозливим діям та заявам російської сторони", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, загарбники тиснуть на працівників ЗАЕС, аби вони уклали контракти з Росатомом

В Україну на запрошення Кулеби їдуть експерти МАГАТЕ

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