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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія може напасти на Одесу з території окупованого Придністров'я, - Труханов

Росія може напасти на Одесу з території окупованого Придністров'я, - Труханов

11 березня, 2022 п'ятниця
14:38
війна з Росією Одеса

Російські війська можуть підійти до Одеси з боку невизнаного Придністров'я та оточити місто

Про це міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"У планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ від Придністров'я. Таким чином місто буде відрізане та оточене. Також припускаємо, що, може, в цей час підійдуть військово-десантні кораблі РФ і оточать наше місто з боку моря", - повідомив Труханов.

За його словами, місто готується до можливого оточення - створюються стратегічні запаси продовольства та ліків.

 

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Одеса
Придністров'я
Геннадій Труханов
вторгнення в Україну
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