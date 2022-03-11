Росія може напасти на Одесу з території окупованого Придністров'я, - Труханов
Російські війська можуть підійти до Одеси з боку невизнаного Придністров'я та оточити місто
Про це міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"У планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ від Придністров'я. Таким чином місто буде відрізане та оточене. Також припускаємо, що, може, в цей час підійдуть військово-десантні кораблі РФ і оточать наше місто з боку моря", - повідомив Труханов.
За його словами, місто готується до можливого оточення - створюються стратегічні запаси продовольства та ліків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе