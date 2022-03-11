Росія може напасти на Одесу з території окупованого Придністров'я, - Труханов

Про це міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"У планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ від Придністров'я. Таким чином місто буде відрізане та оточене. Також припускаємо, що, може, в цей час підійдуть військово-десантні кораблі РФ і оточать наше місто з боку моря", - повідомив Труханов.

За його словами, місто готується до можливого оточення - створюються стратегічні запаси продовольства та ліків.



