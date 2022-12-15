Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв'ю The Guardian.

Він нагадав, що під час так званої часткової мобілізації в жовтні в Росії вдалося призвати близько 300 тисяч людей, із яких 150 тисяч - уже на полі бою. Ще 150 тисяч, за словами Резнікова проходять підготовку, їх буде використано для нового наступу на Україну.

"Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тис. осіб, приступила до навчальних курсів у різних таборах. Їх готують щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу спробують розпочати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їхній план", - сказав очільник Міноборони.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist сказав, що Росія взимку може здійснити наступ на Київ із Білорусі.

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