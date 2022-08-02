Росія може спонукати Сербію провокувати конфлікти не тільки з Косово, - експертка-балканістка
РФ може спонукати Сербію провокувати конфлікти по всій території Балкан - окрім Косова, це може бути Боснія і Герцеговина та Північна Македонія
Про це в ефірі Еспресо сказала експертка-балканістка Марія Гелетій.
"Балкани - це є гаряча точка і вона буде завжди використовуватися Росією для запалювання нового конфлікту в Європі. ЄС та США не хочуть цього, я думаю, що косовська влада теж не хоче, тому що вони пережили цей конфлікт. Це дуже складна ситуація і це важко потім відновлювати країну", - зазначила вона.
На її думку, РФ продовжуватиме дестабілізацію на Балканах.
"Я очікую, що Росія буде втручатися в цей конфлікт, буде підігрівати сербів для того, щоб вони надалі якимось чином загострювали ситуацію. Це може стосуватись не лише Косова, а Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, де теж є питання, які викликають занепокоєння у сербського населення", - підсумувала Гелетій.
- В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.
- Сербське населення північної частини Косово було невдовлене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту.
- 1 серпня Косово відклало процедуру запровадження перереєстрації документів сербів до 1 вересня.
- На кордоні Сербії та Косова відновлено рух на пунктах пропуску після того, як косівські серби розібрали встановлені там напередодні барикади.
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