Росія може вдатися до чергового ракетного удару 22 чи 23 грудня, - розвідка

Про це "Українській правді" розповіли джерела в українській розвідці.

Також, можливе використання дронів наступної доби після удару.

"Джерела у розвідці вказують, що Росія залучить до удару всі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше. Всього планується випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Розвідка повідомляє, що Росія готується використати не менше чотирьох "Іскандерів", від 8 до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв РК "Калібр" і до трьох літаків Ту-22М3.

Також "Українська правда" повідомляє, що Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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