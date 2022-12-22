Росія може вдатися до чергового ракетного удару 22 чи 23 грудня, - розвідка
Зазначається, що Росія може випустити не менше 67 крилатих ракет та залучити до удару всі наявні в її збройних силах носії ракет з дальністю від 500 км і більше
Про це "Українській правді" розповіли джерела в українській розвідці.
Також, можливе використання дронів наступної доби після удару.
"Джерела у розвідці вказують, що Росія залучить до удару всі наявні в її збройних силах носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше. Всього планується випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Розвідка повідомляє, що Росія готується використати не менше чотирьох "Іскандерів", від 8 до 14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв РК "Калібр" і до трьох літаків Ту-22М3.
Також "Українська правда" повідомляє, що Севастопольський морський порт в окупованому Криму обмежив територію пересування будь-яких кораблів і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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