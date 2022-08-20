Росія намагається обійти санкції за допомогою Туреччини, - мінфін США
У міністерстві фінансів США висловили стурбованість тим, що Росія намагається ухилитися від санкцій за допомогою Туреччини
Про це повідомляє міністерство фінансів США.
Про це перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо заявив під час зустрічі заступнику міністра фінансів Туреччини Юнус Еліташу.
"Адейемо висловив стурбованість з приводу того, що російські організації та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, які запровадили Сполучені Штати та ще 30 країн", - йдеться у повідомленні мінфіну США.
Мінфін США повідомив, що урядовці зустрілися для обговорення зусиль, спрямованих на застосування та дотримання антиросійських санкцій.
- 17 серпня Сполучені Штати закликали Туреччину уникати угод з оборонною промисловістю Росії.
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