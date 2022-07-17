Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляється, російські окупаційні війська намагаються встановити контроль на Донецькому напрямку. Зокрема, ворог усі зусилля зосередив на штурмі Сіверську і намагається просунутися у бік Бахмуту.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював цивільні будівлі з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Долини, Дібровного, Іванівки, Мазанівки, Богородичного, Великої Комишувахи, Курульки, Костянтинівки, Вірнопілля, Гусарівки.

"Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли", - йдеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі й обстрілює Петрівку, Протопопівку, Прудянку, Руські Тишки, Питомник, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються порушити логістичне забезпечення наших військ, тому систематично обстрілюють наші позиції.

"Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших", - інформує Генштаб.

Російські війська били ракетами по Миколаєву. Залишається висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

На Бахмутському напрямку ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Російські окупанти обстрілювали позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого.

"Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу", - пише Генштаб.



На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни завдали обстрілів поблизу Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Ракетно-авіаційні удари зафіксували неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін: ворог використав артилерію для обстрілів Студенок, Волфиного, Білопілля, Нових Вирок та Іскрисківщини.

У Генштабі зазначають, що триває повітряна розвідка прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

Наші підрозділи б’ють окупантів у ближніх боях і продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань.

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