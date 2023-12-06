Росія намагається вдосконалити ударні дрони типу Shahed, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що наприкінці листопада 2023 року було виявлено збитий БПЛА, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення удару в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації. Існує реалістична можливість того, що Росія також намагається послабити українські заходи радіоелектронної боротьби.

Також деякі інші ударні дрони російського виробництва були пофарбовані у чорний колір, що ускладнює їхнє візуальне виявлення вночі.

"Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, що надходять", - додали у розвідці.