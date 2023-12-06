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Росія намагається вдосконалити ударні дрони типу Shahed, - британська розвідка

6 грудня, 2023 середа
12:34
Війна з Росією Shahed-136

З середини 2023 року Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed на основі досвіду їхнього застосування

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що наприкінці листопада 2023 року було виявлено збитий БПЛА, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення удару в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації. Існує реалістична можливість того, що Росія також намагається послабити українські заходи радіоелектронної боротьби.

Також деякі інші ударні дрони російського виробництва були пофарбовані у чорний колір, що ускладнює їхнє візуальне виявлення вночі.

"Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, що надходять", - додали у розвідці.

  • В одному з "шахедів", який РФ запустила по Україні, знайшли SIM-карту українського оператора: наразі її вивчають спеціалісти.
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Велика Британiя
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2023, середа
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