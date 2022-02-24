Росія намагається використовувати авіацію, без неї мало що виходить, - Нацгвардія
Росія намагається працювати на прорив чи захоплення об'єктів із застосуванням авіації
Про це повідомила пресслужба НГУ у Facebook.
"Вертольоти та штурмову авіацію противник намагається активно використовувати для вогневої підтримки та висадки десанту. Більшість зіткнень без її застосування закінчилися невдачею", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що на землі ЗСУ дають гідну відсіч і завдають ворогові значних втрат.
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