Росія намагається використовувати авіацію, без неї мало що виходить, - Нацгвардія

Про це повідомила пресслужба НГУ у Facebook.



"Вертольоти та штурмову авіацію противник намагається активно використовувати для вогневої підтримки та висадки десанту. Більшість зіткнень без її застосування закінчилися невдачею", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що на землі ЗСУ дають гідну відсіч і завдають ворогові значних втрат.



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