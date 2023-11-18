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Росія наразі накопичила 870 високоточних ракет, - ГУР

18 листопада, 2023 субота
12:25
Війна з Росією ракета Онікс

Російська армія станом на зараз має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, пише NV.

За словами Юсова, ракетний арсенал РФ значно менший, ніж минулої зими попри те, що ворог зміг наростити темпи та інтенсивність виробництва.

"Але відновити ті запаси, які у них були станом на минулу зиму чи до повномасштабного вторгнення вони не змогли", - вважає представник ГУР.

Юсов зауважив, що наразі в запасах Росії близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. За даними розвідки, у жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет. Серед них, зокрема:

  • 40 крилатих ракет Х-101,
  • 30 балістичних ракет Іскандер-М,
  • 20 ракет Калібр,
  • 9 крилатих ракет Х-32,
  • 4 Кинджали.

За даними ГУР, у жовтні росіяни випустили близько 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 км. 

1 листопада Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Так само невдало завершився випробувальний запуск рекети "Булава" 25 жовтня.

Україна
Росія
російська армія
ГУР
ракетний удар
крилата ракета
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