Росія наростила кількість кораблів у Чорному морі, але ракетоносіїв там немає
Станом на 7 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 13 ворожих кораблів, але носіїв крилатих ракет серед них немає
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі чергують сім ворожих кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- 6 червня ракетоносії в Чорному морі також були відсутні, але на бойовому чергуванні перебували сім кораблів.
- 5 червня росіяни утримували в Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами".
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