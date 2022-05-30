Росія натякає, що може заблокувати єдиний гумкоридор у Сирії, щоб тиснути на Захід в питанні санкцій, - NYT
Росія може використати єдиний гуманітарний коридор, який залишився в Сирії на кордоні з Туреччиною у протистоянні із Заходом щодо санкцій через війну в Україні
Про це з посиланням на трьох дипломатів, повідомляє The New York Times.
Якщо цей гумкоридор закриють, тисячі сирійців поїдуть з країни, що посилить кризу з біженцями в Європі.
Росія може скористатися голосуванням у липні щодо роботи коридору в Раді Безпеки ООН.
На думку дипломатів, РФ може тиснути тиск на країни, яких може торкнутися хвиля біженців із Сирії, і отримати від них допомогу в обході санкцій.
Низка країн Радбезу, серед яких США, збираються направити Москві "чіткий сигнал" із закликом не закривати маршрут через "Баб Аль-Хава". Одне із джерел запевняє, що немає жодних гарантій, що до нього прислухаються.
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