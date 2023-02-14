Росія не має сил для нападу на Україну з Придністров'я, але прагне дестабілізувати Молдову, - НАТО
У Росії недостатньо сил, щоб здійснити напад на Україну з території Придністров'я, але вона прагне дестабілізувати ситуацію у Молдові
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Мюнхенської конференції з безпеки.
"Зараз у Росії недостатньо сил, щоб за допомогою Придністров'я оточити Україну ззаду, а такий план досі існує, потім захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до західного Придністров'я. Ми не бачимо, щоб у Росії були сили зробити це", - заявив він.
При цьому Джоане додав, що РФ намагається підірвати демократичний лад у Молдові.
"А ось що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському курсу Молдови, вони намагаються працювати з розбіжностями, які існують у цій країні. Вони намагаються підірвати лідерство Маї Санду", - підкреслив він.
Заступник генсека НАТО заявив, що Росія не має "ні наміру, ні можливості почати війну проти НАТО".
"У неї достатньо проблем в Україні, і ми повинні допомогти Україні створити якомога більше проблем для Росії. Ми повинні бути дуже уважними і уникати ризику ескалації", - розповів він.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові. Згодом президент Молдови Мая Санд підтвердила слова президента України та заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.
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