Росія не може "узаконити" свої фейкові спортивні федерації на тимчасово окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях України діють так звані спортивні федерації, які не мають статусу юридичних осіб і не мають попит серед місцевих колаборантів
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Так звані федерації працюють без статусу "юридичних осіб", адже немає охочих, які хочуть очолювати такі "організації", - заявили у ЦНС.
Росія не має законів, аби легалізувати багато організацій, які вона створила на тимчасово окупованих територіях України. Ворог робить це для того, щоб поширювати пропаганду про те, як РФ нібито покращує життя українців.
Спротив наголошує, що ці псевдоорганізації не мають ніякого відношення до права або волі мешканців.
Деякі з цих структур використовуються росіянами для розкрадання грошей, але інші - просто фальшиві й непотрібні. Наприклад, так звані федерації спорту.
Місцеві колаборанти не хочуть брати на себе відповідальність за такі структури, щоб не бути покараними. Вони розуміють, що коли Україна поверне свої території, росіяни їх кинуть. Нині ці організації існують без статусу "юридичних осіб", бо немає кому за них підписуватися. Вони не мають ні грошей, ні людей.
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