Росія не припиняла переговорів з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім
Російська Федерація продовжує вести переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, щоб застосовувати їх у війні проти України
Про це повідомив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі.
"Ми пильно за цим спостерігаємо, — заявив Кірбі. - І наразі ми не бачимо ознак відсутності зусиль або бажання росіян отримати іранські дрони для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка все ще попереду, і на цьому я поки зупинюся".
- У липні Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників.
- 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.
- Невдовзі після цього, стало відомо, що Тегеран відвідає Володимир Путін, який зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
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