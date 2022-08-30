Росія не припиняла переговорів з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім

Про це повідомив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми пильно за цим спостерігаємо, — заявив Кірбі. - І наразі ми не бачимо ознак відсутності зусиль або бажання росіян отримати іранські дрони для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка все ще попереду, і на цьому я поки зупинюся".

У липні Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

Невдовзі після цього, стало відомо, що Тегеран відвідає Володимир Путін, який зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb