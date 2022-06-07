Росія не спроможна проводити швидкі контрнаступальні дії, - Сергій Згурець
Аналітик Defence Express Сергій Згурець вважає, що російські окупанти на Сході України не здатні проводити швидкі контрнаступальні дії
Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.
"Російська сторона не спроможна проводити швидкі контрнаступальні й проривні дії. Усі сили в зоні Донбасу - близько 40 тис - сконцентровано навколо Сєвєродонецька, Ізюма з намаганням руху на Словʼянськ. Але ці просування є надзвичайно повільними", - зазначив Згурець.
Військовий експерт додав, що українські військові тримають позиції на Сході України, але для перелому нам потрібне озброєння.
"Російська стратегія просування шляхом перемелювання наших позицій, які ми захищаємо артилерією, є зрозумілою й достатньо ефективною. Але це відбуватиметься, поки ми не забезпечимо баланс у наших засобах озброєння. Цей процес проходить повільно, тому зараз ми тримаємо оборону за рахунок особового складу, адже іншого варіанту в нас поки що немає", - зауважив Сергій Згурець.
- За інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 червня, противник зосередив основні зусилля на Донбасі: намагається наступати на Ізюм та Слов’янськ, тривають бої за Сєвєродонецьк. А Білорусь, у рамках створення південного оперативного командування, планує збільшення чисельності збройних сил до 80 тис людей.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що після того, як наступ російських окупантів на Донбасі зупинився в районі Попасної, вони планують сконцентрувати зусилля на північному напрямку та атакувати з боку Ізюму.
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