English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Росія не встановлює правила гри: використання або загроза використання ядерної зброї залишається під юрисдикцією міжнародного законодавства, яке РФ підписувала - Тетерук
Ексклюзив

Росія не встановлює правила гри: використання або загроза використання ядерної зброї залишається під юрисдикцією міжнародного законодавства, яке РФ підписувала - Тетерук

15 квітня, 2022 п'ятниця
10:25
Новини Андрій Тетерук

Погрози РФ це звичайна її форма ведення зовнішньої політики. Росія не встановлює правила гри, використання або загроза використання ядерної зброї залишається під юрисдикцією міжнародного законодавства, яке РФ підписувала, бачимо стагнацію РФ, пролонговану в часі

Про погрози ядерною зброєю і форми риторики РФ поділився своїми думками Андрій Тетерук, член добровольчого формування Києва "Вільна Україна" в етері Еспресо TV

Український військовий зазначив: "Те що РФ погрожує, це звичайна її форма ведення зовнішньої політики, вони вже не здатні на іншу форму риторики. Давайте не забувати про те, що Росія не встановлює правила гри, хоча дуже хоче".

"Використання або загроза використання ядерної зброї залишається під юрисдикцією міжнародного законодавства, яке РФ підписувала і взяла на себе зобов'язання щодо дотримування і використання норм як хімічної зброї, так і ядерної зброї. Якщо ми допустимо, що на затонувшому крейсері "Москва" можливо були ядерні боєголовки, то безумовно РФ має забезпечити безпеку в акваторії Чорного моря від цієї зброї. Це перше"- пояснив Андрій Тетерук.

Член добровольчого формування додав: "Друге, будь-які погрози, країнам демократичного світу з висуванням збройних сил РФ, будуть мати одностайну жорстку відповідь колективного заходу, тому що всі переконались про наміри РФ. І хоча Україна доклала безмежні зусилля довести світові, що Росія є потворною країною у цивілізованому світі, з потворним сприйняттям цього світу, з абсолютно відкинутими нормою моралі та правил дотримання ведення війни. Саме така поведінка переконала весь світ не тільки підтримувати Україну, але і готуватися боронити себе. Я думаю, ці погрози, що вони будуть робити зле поблизу Фінляндії, Швеції або інших країн, це просто самонавіювання, що вони на щось здатні. Росія програла розпочавши війну з нами. Ми бачимо стагнацію цієї держави пролонговану у часі, ми будем свідками, як вони деградують не в межах своєї території, а за допомогою України будуть зруйновані як утворення, що несе загрозу усьому світові".

  • Нагадаємо, 14 квітня видання Defense Express написав, що на ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
ядерна зброя
війна з Росією
крейсер "Москва"
ядерна боєголовка
Читайте також:
Павло Клімкін
14 квітня, 2022 четвер
Перший раз прямо “засвітили” постачання бронетехніки, і це абсолютний прорив. У Путіна немає шансу просуватися далі, - Клімкін
13 квітня, 2022 середа
"Холодноярівці" з 93-ї бригади знищили чергову колону військової техніки загарбників. Відео
Федір Веніславський
12 квітня, 2022 вiвторок
"15 діб на повернення": нардеп Веніславський про новий законопроєкт, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись на батьківщину
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.46
    Купівля 29.46
    Продаж 30.64
  • EUR
    Купівля 31.93
    Продаж 33.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
15 квітня
11:03
Ексклюзив
Маріуполь
Від жаху в місті літні люди вішались на власних балконах, - мешканка Маріуполя
10:59
прикордонники
Окупанти обстріляли позиції прикордонників на Чернігівщині
10:57
У Маріуполі окупанти забороняють ховати загиблих і проводять ексгумацію тіл людей, убитих раніше
10:54
Медики на фронті отримають 10 тисяч ампул кровоспинного засобу – Марина Порошенко
10:44
Airbnb надає безкоштовне проживання терміном на місяць для українців з рідкісними захворюваннями
10:21
Японія планує відправити літак Сил самооборони з гуманітарною допомогою для українських біженців
10:18
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 15 квітня працюють вісім мініярмарків
10:17
У Відні провели акцію проти сексуального насильства росіян над українцями
10:17
ДБР
ДБР розслідує понад 230 проваджень за держзраду й колабораціонізм. Серед фігурантів – військові, які перейшли на бік ворога під час анексії Криму
10:15
"Це наші хе****ть": росіяни обстріляли селище у Брянській області та звинуватили Україну. СБУ перехопила розмови окупантів
09:54
Гуманітарні коридори евакуація
На 15 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
09:50
Альфа-Банк
З App Store видалили застосунок російського Альфа-Банку, - Федоров
09:38
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
Вимкнення "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із мережі Т2 послаблює позиції України в інформаційній війні проти РФ, хтось має понести відповідальність, - В’ятрович
09:38
Скадовськ
У Скадовську окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та флагштоку й повісили російські, - мер
09:35
Біженців з України в Ірландії планують розміщувати у спортивних залах
09:21
Вадим Денисенко
Меседжі про російську ядерну атаку - елемент інформаційної війни та блеф РФ, - Денисенко
09:05
Сценарист "Карткового будинку" зніме документальний фільм про військові злочини Росії у Бучі
08:59
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
Окупанти всю ніч обстрілювали Кремінну: одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення, - Гайдай
08:42
діти війна
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 отримали поранення, - ювенальні прокурори
08:34
Біженці з України
30 тисяч українських біженців повертаються додому щодня,- ООН
08:27
Сергій Гайдай
Протягом доби окупанти 24 рази обстріляли Луганщину: загинуло двоє мирних мешканців, ще двох поранено, - Гайдай
08:04
збили безпілотник
На Одещині ЗСУ знищили російський безпілотник, - речник ОВА
08:03
Микола Княжицький
"Ведучі медведчуківських каналів не хочуть пускати в ефір проукраїнські канали?": Княжицький звернувся до Данілова щодо відключення з ефіру "Еспресо", "Прямий" та "5 канал"
07:41
Ягодин-пункт пропуску
На більшості пунктів пропуску на виїзд з України немає черг, - прикордонники
07:19
Мін'юст
В Україні створили робочу групу, яка розробить механізм відшкодування збитків, завданих росіянами
07:09
Біженці
Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям: стосуються спрощеного отримання податкового номера й тимчасового доступу до медпрофесій
06:52
ліки
У кожній лікарні окупованого Херсона відкрили пункт видачі ліків, - мер
06:42
Херсон окупанти
На Півдні Росія намагається провести фортифікаційне обладнання позицій: поповнює запаси техніки, боєприпасів і палива, - Генштаб
06:30
"Рома", Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати всіх матчів чвертьфіналу
06:29
Takflix
Takflix опублікував добірку фільмів українського режисера Суровцова, який зміг евакуюватися з Маріуполя
06:24
Нацполіція
Перейшли на сторону ворога: на Луганщині п’ятьом поліцейським-зрадникам оголосили про підозру
05:53
Андрій Ярмоленко
Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
05:49
окупанти гармата
Село Горенка на Київщині зруйновано майже на 80%, - супутниковий центр ООН
05:32
окупанти
Окупанти з території РФ обстріляли забороненими снарядам Охтирський район на Сумщині, - голова ОВА
04:59
Воєнні злочини Росії
Національна поліція України розслідує 95% воєнних злочинів РФ, - МВС
04:49
Інфографіка
Артем Довбик
Ліга націй: з'явився оновлений календар матчів для збірної України
04:12
Путін
Росія просить Бразилію підтримати їх у МВФ, Світовому банку та G20, - Reuters
03:54
обмін полоненими
На Херсонщині пройшов обмін полоненими
03:39
Інфографіка
Укрзалізниця
Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 15 квітня
03:27
Буча жертви
Практично 85% усіх тіл у Бучі, які піднімають з братських могил, чи індивідуальних поховань – з отворами від куль
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV