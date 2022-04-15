Росія не встановлює правила гри: використання або загроза використання ядерної зброї залишається під юрисдикцією міжнародного законодавства, яке РФ підписувала - Тетерук

Про погрози ядерною зброєю і форми риторики РФ поділився своїми думками Андрій Тетерук, член добровольчого формування Києва "Вільна Україна" в етері Еспресо TV



Український військовий зазначив: "Те що РФ погрожує, це звичайна її форма ведення зовнішньої політики, вони вже не здатні на іншу форму риторики. Давайте не забувати про те, що Росія не встановлює правила гри, хоча дуже хоче".



"Використання або загроза використання ядерної зброї залишається під юрисдикцією міжнародного законодавства, яке РФ підписувала і взяла на себе зобов'язання щодо дотримування і використання норм як хімічної зброї, так і ядерної зброї. Якщо ми допустимо, що на затонувшому крейсері "Москва" можливо були ядерні боєголовки, то безумовно РФ має забезпечити безпеку в акваторії Чорного моря від цієї зброї. Це перше"- пояснив Андрій Тетерук.



Член добровольчого формування додав: "Друге, будь-які погрози, країнам демократичного світу з висуванням збройних сил РФ, будуть мати одностайну жорстку відповідь колективного заходу, тому що всі переконались про наміри РФ. І хоча Україна доклала безмежні зусилля довести світові, що Росія є потворною країною у цивілізованому світі, з потворним сприйняттям цього світу, з абсолютно відкинутими нормою моралі та правил дотримання ведення війни. Саме така поведінка переконала весь світ не тільки підтримувати Україну, але і готуватися боронити себе. Я думаю, ці погрози, що вони будуть робити зле поблизу Фінляндії, Швеції або інших країн, це просто самонавіювання, що вони на щось здатні. Росія програла розпочавши війну з нами. Ми бачимо стагнацію цієї держави пролонговану у часі, ми будем свідками, як вони деградують не в межах своєї території, а за допомогою України будуть зруйновані як утворення, що несе загрозу усьому світові".

Нагадаємо, 14 квітня видання Defense Express написав, що на ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси