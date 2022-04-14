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На ракетному крейсері "Москва", який тоне після удару "Нептуна", можуть бути ядерні боєприпаси, - Defense Express. Фото

14 квітня, 2022 четвер
20:04
війна з Росією Крейсер "Москва"

Російський крейсер "Москва", який уже почав тонути, може становити небезпеку через ядерні боєголовки на борту

Про це пише видання Defense Express.

Ракетний крейсер "Москва", який після ураження ракетами Р-360 "Нептун" перекинувся та почав тонути, є носієм ядерного озброєння. Зокрема це протикорабельні ракети П-1000 "Вулкан", яких на кораблі 16 одиниць. Кожна з них може бути оснащена ядерною бойовою частиною потужністю 350 кт або звичайною 500-кг фугасно-кумулятивною.

"Ця інформація не є будь-яким секретом взагалі, бо цей крейсер призначений для знищення авіаносних ударних груп. Але головним питанням є штатне спорядження ракет П-1000. Тобто чи перебувають на кораблі ядерні боєприпаси завжди, або їх завантажують лише по спеціальному окремому розпорядженню?" - з таким запитанням журналісти видання звернулися до фахівців.

Відповідь була одностайною. існує реальна можливість того, що на ураженному флагмані Чорноморського флоту РФ могли бути ядерні боєприпаси.

Річ у тому, що ракетний крейсер "Москва" входить до складу сил постійної готовності Чорноморського флоту. Тобто за командою він за мінімальний час повинен вийти у відкрите море для виконання бойових задач. Водночас перезаряджання ракет типу П-500/1000 далеко не тривіальна задача та виконується виключно на базах кораблів і потребує значних часових витрат.

Водночас пропорції між звичайними та ядерними боєприпасами, які зараз використовуються для озброєння ракетних крейсерів у РФ, невідомі. За часи СРСР це могло бути декілька ракет з 16 одиниць.

Окрім ракет П-1000 "Вулкан" на ракетному крейсері "Москва" може знаходитись і інша ядерна зброя. Це зенітна ракета для комплексу "Форт", морської версії С-300, із так званою "спеціальною бойовою частиною". Декілька таких ракет, за часів СРСР, штатно входили у боєкомплект з 64 ракет для цього зенітного ракетного комплексу.


Щодо загрози від можливої наявності ядерної зброї на ураженій "Москві" - у короткостроковій перспективі її немає. У довгостроковій перспективі, то, для розуміння, зараз на дні морів та океанів лежить, орієнтовно, 10 реакторів, до 11 ядерних торпед, до 19 балістичних ракет з ядерними частинами та декілька ядерних авіаційних бомб. Більшість з всього цього - наслідки аварій на флоті СРСР у 60-80-х роках.

  • Нагадаємо, 13 квітня ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва".
  • За повідомленням ОК "Південь", крейсер "Москва" після вибуху боєзапасу перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь".
  • Порошенко розповів, чим збили крейсер "Москва", та подякував ЗСУ.
  • Олександр Турчинов заявив, що крейсер "Москва" не перша ціль українського "Нептуна" цієї війни.

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ядерна зброя
крейсер "Москва"
Нептун
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