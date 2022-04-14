Про це пише видання Defense Express.



Ракетний крейсер "Москва", який після ураження ракетами Р-360 "Нептун" перекинувся та почав тонути, є носієм ядерного озброєння. Зокрема це протикорабельні ракети П-1000 "Вулкан", яких на кораблі 16 одиниць. Кожна з них може бути оснащена ядерною бойовою частиною потужністю 350 кт або звичайною 500-кг фугасно-кумулятивною.



"Ця інформація не є будь-яким секретом взагалі, бо цей крейсер призначений для знищення авіаносних ударних груп. Але головним питанням є штатне спорядження ракет П-1000. Тобто чи перебувають на кораблі ядерні боєприпаси завжди, або їх завантажують лише по спеціальному окремому розпорядженню?" - з таким запитанням журналісти видання звернулися до фахівців.



Відповідь була одностайною. існує реальна можливість того, що на ураженному флагмані Чорноморського флоту РФ могли бути ядерні боєприпаси.



Річ у тому, що ракетний крейсер "Москва" входить до складу сил постійної готовності Чорноморського флоту. Тобто за командою він за мінімальний час повинен вийти у відкрите море для виконання бойових задач. Водночас перезаряджання ракет типу П-500/1000 далеко не тривіальна задача та виконується виключно на базах кораблів і потребує значних часових витрат.



Водночас пропорції між звичайними та ядерними боєприпасами, які зараз використовуються для озброєння ракетних крейсерів у РФ, невідомі. За часи СРСР це могло бути декілька ракет з 16 одиниць.

Окрім ракет П-1000 "Вулкан" на ракетному крейсері "Москва" може знаходитись і інша ядерна зброя. Це зенітна ракета для комплексу "Форт", морської версії С-300, із так званою "спеціальною бойовою частиною". Декілька таких ракет, за часів СРСР, штатно входили у боєкомплект з 64 ракет для цього зенітного ракетного комплексу.





Щодо загрози від можливої наявності ядерної зброї на ураженій "Москві" - у короткостроковій перспективі її немає. У довгостроковій перспективі, то, для розуміння, зараз на дні морів та океанів лежить, орієнтовно, 10 реакторів, до 11 ядерних торпед, до 19 балістичних ракет з ядерними частинами та декілька ядерних авіаційних бомб. Більшість з всього цього - наслідки аварій на флоті СРСР у 60-80-х роках.

Нагадаємо, 13 квітня ракетами "Нептун" українці поцілили у російський крейсер "Москва".

За повідомленням ОК "Південь", крейсер "Москва" після вибуху боєзапасу перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь".

Порошенко розповів, чим збили крейсер "Москва", та подякував ЗСУ.

Олександр Турчинов заявив, що крейсер "Москва" не перша ціль українського "Нептуна" цієї війни.

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