Крейсер "Москва" не перша ціль українського "Нептуна" цієї війни, - Турчинов

Про це у фейсбук повідомив екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який до 2019 року координував ракетну програму в Україні.

"Протиракетні засоби "Ессена" запеленгували загрозу тільки при підльоті, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть з пошкодженнями, наша ракета нанесла кораблю значних втрат, вивівши його з бойової операції", – зазначив Турчинов, пояснивши, що для прориву протиракетного захисту по "Москві" був зроблений пуск одразу двох ракет – "результат відомий всьому світу".

Екссекретар РНБО, який у 2015-2019 роках опікувався створенням ракетного щита для нашої країни, пояснив, що проект розробки та виготовлення "Нептуна" був реалізований КБ "Луч" в нереально короткий термін за мінімального фінансування в умовах військового протистояння з Росією.

"Вже у 2018 році були проведені вдалі випробування та знищені морські цілі. Планувалося виготовлення не тільки наземного мобільного комплексу, але і комплексів крилатих ракет морського та повітряного базування. На жаль, останні проекти були призупинені після 2019 року", – зазначив він, висловивши сподівання, що всі призупинені ракетні програми будуть відновлені "і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському Кремлі".

Разом з тим, Турчинов відмітив, що заяви "експертів", "які, не вірячи у силу української зброї, почали розповідати про удар по крейсеру американською протикорабельною ракетою "Гарпун", не відповідають дійсності. "Такі "експертні" побрехеньки тиражуються тими, хто намагається знову згорнути фінансування вітчизняних ракетних програм", – наголосив екссекретар РНБО.

"Хочу підтримати і подякувати нашим військовими, які мужньо і професійно знищують ворога, а також нашим вченим і виробничникам з КБ "Луч" і інших підприємств ОПК на чолі з Героєм України Олегом Коростельовим за їх унікальний внесок в оборону нашої держави!" – резюмував він.

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".

Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

В ОК "Південь" сьогодні повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.

"Роботою наших "Нептунів" задоволений. Дякую Збройним силам України!" – лаконічно написав Порошенко, у період президентства якого ракету і було створено.

Фрегат "Адмірал Ессен" було пошкоджено орієнтовно 4 квітня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb