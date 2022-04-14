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"Нептун" – суто український винахід": Порошенко розповів, чим збили крейсер "Москва", та подякував ЗСУ

14 квітня, 2022 четвер
14:42
війна з Росією

Перші успішні льотні випробування крилатої ракети "Нептун" відбулися 30 січня 2018 року

П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував ЗСУ за ракетне ураження російського крейсера "Москва" та відзначив українську розробку – комплекс "Нептун". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Роботою наших "Нептунів" задоволений. Дякую Збройним силам України!" – лаконічно написав Порошенко.

Своєю чергою відомий український журналіст, колишній в'язень Кремля, заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко додає: "Технології – це перепустка у завтра. Наше гасло має бути "Змінись або помри". Український винахід "Нептун" від учора став справжньою інновацією. Українська ракета – не просто технічне рішення, це набагато більше, це спроможність зробити продукт, який матиме багатомільйонні комерційні наслідки для усієї України та серйозні втрати для агресора. Доведено "Москвою". Про це Сущенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Сущенко закликав: "Давайте щиро, відверто та прямо подякуємо Петру Порошенку та Олександру Турчинову за "Нептун". Справжнім державникам, патріотам і лідерам Української нації".

Довідка. Р-360 "Нептун" – українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро "Луч" 2014-2019 рр. Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах – кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого – до 280 км.

Перші успішні льотні випробування крилатої ракети "Нептун" відбулися 30 січня 2018 року. 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Секретар РНБО Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети "Нептун" виявилися успішними. Під час них було точно вражено морську ціль на відстані 100 км.

В жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року ще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже у квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Носіями ракет "Нептун" мали стати ракетні катери "Веспа" розробки і виробництва "Кузні на Рибальському".

5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва, зокрема, були перевірені можливості ураження водних цілей ракетами ЗРК С-125 "Печора-2Д" та ПКР "Нептун". Протикорабельні ракети "Нептун" на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км. В лютому 2019 року на виставці IDEX-2019 вперше широкому загалу було представлено макет наземного комплексу "Нептун". 5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу наземного базування – РК-360МЦ "Нептун".

  • Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений вчора, 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
  • Сьогодні у Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження
  • Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.

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