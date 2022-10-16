Росія не здатна виробляти сучасні ракети зі швидкість, з якою їх витрачає, - британська розвідка
У росіян виникли проблеми із поновленням запасів сучасної високоточної зброї далекого радіусу дії
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка нагадує, що 10 жовтня року Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет. Президент РФ Володимир Путін заявив, що удари нібито були завдані у відповідь за атаку на Кримський міст.
При цьому, міністерство оборони України повідомило, що понад половину ракет було збито, але десятки влучили в Київ та інші населені пункти, вбивши мирних жителів і завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.
"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються. Атаки РФ свідчать про подальше погіршення якості російських ракет далекого радіусу дії, що обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - дійшли висновку в британській розвідці.
- За даними Міноборони 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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