Росія не зможе приєднати Придністровʼя, а тим паче захопити Молдову, - дипломат Харченко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Що саме планують в Кремлі зараз важко спрогнозувати. Бо, судячи з заяв за останні тижні, хвороба кремлівського керівництва тільки погіршується. Не завжди те, що вони планують зробити, сходиться з їхніми можливостями. Тому, я вважаю, що ідея виходу на кордони НАТО в Румунії через захоплення Молдови не є реалістичною", - пояснив Харченко.

Дипломат наголосив, що Росія не має військових потужностей для захоплення Молдови.

"Враховуючи в якій ситуації знаходиться Москва і її військові можливості, ні про яке захоплення Молдови не може бути і мови. Планувати вони можуть, що захочуть. Ми памʼятаємо, як в Кремлі оголошували через ватажків "ДНР" та "ЛНР" про свої плани йти до Лондона. Це їхня тактика, кричати про свої загрозливі плани на весь світ", - додав він.

12 липня молдовське видання Zona de securitate повідомило, що мешканців невизнаного Придністров'я вербують у російську армію. Рекрутам обіцяють зарплату в розмірі 30 тис. рублів.

22 липня очільник ГУР МОУ Кирило Буданов запропонував Молдові допомогу в деокупації Придністров’я

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