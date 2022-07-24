Росія не зможе приєднати Придністровʼя, а тим паче захопити Молдову, - дипломат Харченко
Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр. Ігор Харченко переконаний, що в Росії не має військових можливостей для захоплення Молдови
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Що саме планують в Кремлі зараз важко спрогнозувати. Бо, судячи з заяв за останні тижні, хвороба кремлівського керівництва тільки погіршується. Не завжди те, що вони планують зробити, сходиться з їхніми можливостями. Тому, я вважаю, що ідея виходу на кордони НАТО в Румунії через захоплення Молдови не є реалістичною", - пояснив Харченко.
Дипломат наголосив, що Росія не має військових потужностей для захоплення Молдови.
"Враховуючи в якій ситуації знаходиться Москва і її військові можливості, ні про яке захоплення Молдови не може бути і мови. Планувати вони можуть, що захочуть. Ми памʼятаємо, як в Кремлі оголошували через ватажків "ДНР" та "ЛНР" про свої плани йти до Лондона. Це їхня тактика, кричати про свої загрозливі плани на весь світ", - додав він.
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