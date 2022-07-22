Буданов пропонує Молдові допомогу в деокупації Придністров’я
Очільник ГУР МОУ розуміє прагнення Молдови позбутися окупантів на своїй території
Про це Кирило Буданов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Україна як держава готова допомогти Молдові позбутися російських окупантів у невизнаному Придністров'ї, — сказав він.
"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі», – наголосив Кирило Буданов.
- 22 липня Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року.
- Того ж дня у Молдові відреагували на бажання Придністров'я приєднатись до РФ.
- Раніше, 21 липня, Молдова не дозволила в’їзд військових із так званого Придністров'я, заблокувавши ротацію армії РФ.
- 12 липня молдовське видання Zona de securitate повідомило, що мешканців невизнаного Придністров'я вербують у російську армію. Рекрутам обіцяють зарплату в розмірі 30 тис. рублів.
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