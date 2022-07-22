Буданов пропонує Молдові допомогу в деокупації Придністров’я

Про це Кирило Буданов заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Україна як держава готова допомогти Молдові позбутися російських окупантів у невизнаному Придністров'ї, — сказав він.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі», – наголосив Кирило Буданов.

22 липня Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року.

Того ж дня у Молдові відреагували на бажання Придністров'я приєднатись до РФ.

Раніше, 21 липня, Молдова не дозволила в’їзд військових із так званого Придністров'я, заблокувавши ротацію армії РФ.

12 липня молдовське видання Zona de securitate повідомило, що мешканців невизнаного Придністров'я вербують у російську армію. Рекрутам обіцяють зарплату в розмірі 30 тис. рублів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb