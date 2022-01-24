Росія не зупиниться, якщо не буде непідйомних санкцій, - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає можливою війну в Європі через агресію Росії, а нового вторгнення в Україну вдасться уникнути лише у випадку, якщо Захід запровадить "непідйомні" для Кремля санкції
Про це повідомляє Delfi.
"Так, ми вважаємо, що війна можлива", - відповідаючи на питання журналістів, заявив він перед засіданням голів МЗС ЄС у Брюсселі.
Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Росія загрожує перетином червоних ліній не лише за допомогою військових сил, а й тим, що продовжує втручатися у політичні справи України.
"Ми повинні твердо стояти на своїй позиції й, говорячи про те, що санкції повинні бути непідйомними для режиму, повинні зробити так, щоб вони були такими й насправді. Тільки це допоможе зупинити Росію", - сказав він.
Якщо ж санкції, що готуються, не будуть такими, "Росія не зупиниться", підкреслив голова МЗС Литви.
За словами Ландсбергіса, якщо країни Заходу не зможуть дійти згоди щодо санкцій і оголосити їх, потрібно підтримувати Україну, щоб вона могла захиститися він російської агресії.
"Ми повинні вирішити, чи хочемо ми уникнути війни. Якщо ні, тоді треба вживати інших заходів: ми повинні надсилати Україні амуніцію та іншу допомогу, щоб вона могла захищатися сама. Саме так і роблять країни Балтії", - наголосив міністр.
- Раніше голова МЗС Литви заявляв, що терпимість до російської агресії тільки посилює напругу і ЄС має бути готовим до жорстких заходів у разі нового нападу РФ.
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