Росія не зупиниться, якщо не буде непідйомних санкцій, - МЗС Литви

Про це повідомляє Delfi.



"Так, ми вважаємо, що війна можлива", - відповідаючи на питання журналістів, заявив він перед засіданням голів МЗС ЄС у Брюсселі.



Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Росія загрожує перетином червоних ліній не лише за допомогою військових сил, а й тим, що продовжує втручатися у політичні справи України.



"Ми повинні твердо стояти на своїй позиції й, говорячи про те, що санкції повинні бути непідйомними для режиму, повинні зробити так, щоб вони були такими й насправді. Тільки це допоможе зупинити Росію", - сказав він.



Якщо ж санкції, що готуються, не будуть такими, "Росія не зупиниться", підкреслив голова МЗС Литви.



За словами Ландсбергіса, якщо країни Заходу не зможуть дійти згоди щодо санкцій і оголосити їх, потрібно підтримувати Україну, щоб вона могла захиститися він російської агресії.



"Ми повинні вирішити, чи хочемо ми уникнути війни. Якщо ні, тоді треба вживати інших заходів: ми повинні надсилати Україні амуніцію та іншу допомогу, щоб вона могла захищатися сама. Саме так і роблять країни Балтії", - наголосив міністр.



Раніше голова МЗС Литви заявляв, що терпимість до російської агресії тільки посилює напругу і ЄС має бути готовим до жорстких заходів у разі нового нападу РФ.