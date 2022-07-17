Росія непокоїться через майбутній наступ України на півдні, – британська розвідка
На тлі заяв і кроків українських Збройних Сил з деокупації південних регіонів Росія почала посилювати свої оборонні позиції та стягувати додаткові сили й військову техніку
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, а також у Херсон. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", – зазначається там.
Розвідка Британії зауважує, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви керівництва України "попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює".
Дії Росії пов’язують з очікуванням наступу України, вимогами міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також уражень українськими силами російських командних пунктах, вузлів матеріально-технічного забезпечення та скупчень військ.
"Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення півдня на тлі подальшої боротьби за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", – підсумовують у британській розвідці.
- 16 липня британська розвідка підкреслила, що успішні дії сил оборони України сприяли "зменшенню імпульсу" Росії. Зазначається, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.
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