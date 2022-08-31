Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Як йдеться у повідомленні, перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, голови Комітетів та голови парламентських делегацій України в міжнародних інституціях звернулись у відкритому листі до історика Тімоті Снайдера з проханням підтримати в наукових колах дослідження незаконності зайняття російською федерацією місця СРСР в Раді безпеки ООН і самій організації.

"Шановний професоре Снайдер! Зважаючи на те, що 31 рік поспіль, чиновники ООН ігнорують факт незаконного перебування Росії в ООН – ми звертаємось до Вас з проханням піднести це питання у світовому експертному середовищі, залучивши істориків, юристів, дипломатів. Ми маємо надію, що розголос факту фіктивного членства РФ в ООН змусить відреагувати бюрократів ООН, та нарешті позбавить Росію можливості прикривати свої криваві злочини прапором ООН. Ми прагнемо побачити прапор ООН поряд з прапором України на Запорізькій АЕС", - пише пресслужба.

Також зазначається, що нардепи підтримують популярну в Україні петицію до генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша, у якій українці просять надати юридичне підтвердження членства РФ в ООН. У разі відсутності документів – припинити фіктивне членство РФ в ООН.

"Депутати посилаються на порушення Статуту ООН, який передбачає прийняття нового члена до організації через процедуру голосування Генеральної Асамблеї, відсутність згадки про Росію у Статуті ООН як постійного члена Ради безпеки. Підписанти нагадують, що Радянський Союз був офіційно розпущений і припинив своє існування, тому Росія повинна була слідувати процедурі вступу до ООН, таким же чином, як і інші країни колишнього СРСР, окрім України та Білорусі, які були серед країн-засновників ООН", - пише пресслужба ВРУ.

Один з найбільш авторитетних світових фахівців з історії пострадянських країн Тімоті Снайдер розповів про РФ і Путіна, що знаходиться десь між Сталіним і Гітлером. Тімоті Снайдер - професор Єйльського університету. Автор книги "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність покінчити з російським фашизмом і нагадав, що свого часу голосування про прийняття Росії в ООН замість СРСР не було.

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