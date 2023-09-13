Росія обійшла технологічні санкції і виробляє більше ракет, ніж до масштабної війни, - NYT

Про це пише The New York Times, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що це може призвести до посилення атак на Україну найближчими місяцями.

За оцінками американських чиновників, Росія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на пів року від початку повномасштабного вторгнення. Але наприкінці 2022 року російський ВПК знову почав набирати обертів, оскільки РФ вдалося обманути американський експортний контроль.

Видання пояснює, що країна-терористка використовує свої розвідувальні служби та міністерство оборони, щоб керувати незаконними мережами людей, які контрабандою провозять ключові компоненти для зброї. Вони експортують їх в інші країни, звідки необхідні компоненти легше доставити до Росії.

"Менш ніж за рік після початку повномасштабної війни, Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Американські та європейські регулятори намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але їм було важко зупинити потік через країни, пов’язані з Москвою", - йдеться у повідомленні.

Американські чиновники зазначають, що перший час, зокрема у жовтні 2022 року, санкції допомагали, проте РФ змогла адаптуватися до них і збільшити виробництво зброї.