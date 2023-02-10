Росія обстріляла 7 громад Сумщини. Є поранені люди та зруйновані будинки
У четвер, 9 лютого, російські терористи обстріляли 7 громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Росія обстріляла Білопільську, Юнаківську, Великописарівську, Есманьську, Зноб-Новгородську, Глухівську та Шалигинську громади.
"Було зафіксовано 97 прильоти, у тому числі скидання з БпЛА 5 вибухових пристроїв. На жаль, є поранені та руйнування", - пишуть в ОВА.
У Юнаківській громаді внаслідок мінометного обстрілу відомо про 10 прильотів. Поранений один із жителів громади, людина 1965 р.н. отримала тілесні ушкодження. Також пошкоджено один приватний будинок.
Білопільська громада: через мінометний обстріл з території РФ пошкоджено 3 приватні будинки та відбулося займання господарчої споруди.
"Постраждала від мінометів і Есманьська громада: внаслідок обстрілу одного із населених пунктів громади пошкоджено кілька будинків та будівель. На щастя, без людських втрат. Також внаслідок мінометного обстрілу одного із сіл Зноб-Новгородської громади пошкоджено господарчу будівлю", - пишуть в ОВА.
В інших громадах обійшлось без наслідків.
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