Росія обстріляла Чернігівщину з важкої артилерії

Про це повідомили в facebook Оперативне командування "Північ".

"З 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в район населеного пункту Миколаївка", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

10 листопада на Чернігівщині СБУ затримала іноземного блогера, який працював на пропагандистське медіа RT, а також поширював в ЄС фейки про війну.

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