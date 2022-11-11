Росія обстріляла Чернігівщину з важкої артилерії
У п'ятницю, 11 листопада, окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії
Про це повідомили в facebook Оперативне командування "Північ".
"З 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в район населеного пункту Миколаївка", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
- 10 листопада на Чернігівщині СБУ затримала іноземного блогера, який працював на пропагандистське медіа RT, а також поширював в ЄС фейки про війну.
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