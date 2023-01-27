Росія обстріляла інфраструктуру Запоріжжя, є поранений
Ввечері 27 січня російські терористи вдарили по Запоріжжю
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"За попередньою інформацією рашисти атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа. Працюють відповідні служби", - написав Куртєв.
Станом на 21:42 відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано
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