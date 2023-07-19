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Росія обстріляла садове товариство на Херсонщині: постраждала жінка

19 липня, 2023 середа
16:23
Війна з Росією міномет

У середу, 19 липня, російські терористи вкотре обстріляли Херсонську область

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни обстріляли садове товариство в Іванівці Дарʼївської громади.

"Поранення отримала місцева жителька. Вона сама звернулися до лікарні, медики надають їй необхідну допомогу", - пише ОВА.

  • У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
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ракетний удар
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