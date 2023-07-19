Росія обстріляла садове товариство на Херсонщині: постраждала жінка
У середу, 19 липня, російські терористи вкотре обстріляли Херсонську область
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Росіяни обстріляли садове товариство в Іванівці Дарʼївської громади.
"Поранення отримала місцева жителька. Вона сама звернулися до лікарні, медики надають їй необхідну допомогу", - пише ОВА.
- У ніч з 18 на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та БПЛА "Шахед": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині - багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині - об'єкти рекреаційної інфраструктури.
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