Росія обстріляла Сумщину з артилерії. Постраждав фельдшерсько-акушерський пункт

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по Краснопільській та Есманьській громадах Сумської області.

"Краснопільська громада: 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні. А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера. Есманьська громада: по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Було 20 прильотів. Крім того - 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території", - пишуть в ОВА.

Від вибухів снарядів постраждав сільський фельдшерсько-акушерський пункт у Есманській громаді. Там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах.

23 грудня тероборона Сумщини розбила російську диверсійно-розвідувальну групу, в результаті бою було ліквідовано щонайменше двоє окупантів.

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