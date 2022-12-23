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Війна з Росією: хроніка
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Росія обстріляла Сумщину з артилерії. Постраждав фельдшерсько-акушерський пункт

23 грудня, 2022 п'ятниця
22:59
війна з Росією Російський обстріл, вибух, Сумщина

За добу, 23 грудня, російський ворог завдав 45 ударів по Сумській області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по Краснопільській та Есманьській громадах Сумської області.

"Краснопільська громада: 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні. А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера. Есманьська громада: по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Було 20 прильотів. Крім того - 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території", - пишуть в ОВА.

Від вибухів снарядів постраждав сільський фельдшерсько-акушерський пункт у Есманській громаді. Там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах.

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