Росія обстріляла Сумщину з артилерії. Постраждав фельдшерсько-акушерський пункт
За добу, 23 грудня, російський ворог завдав 45 ударів по Сумській області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни били по Краснопільській та Есманьській громадах Сумської області.
"Краснопільська громада: 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні. А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера. Есманьська громада: по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Було 20 прильотів. Крім того - 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території", - пишуть в ОВА.
Від вибухів снарядів постраждав сільський фельдшерсько-акушерський пункт у Есманській громаді. Там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах.
- 23 грудня тероборона Сумщини розбила російську диверсійно-розвідувальну групу, в результаті бою було ліквідовано щонайменше двоє окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе