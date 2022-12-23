Тероборона знищила ДРГ, яка вторглася на Сумщину з РФ
Тероборона Сумщини розбила російську диверсійно-розвідувальну групу, в результаті бою було ліквідовано щонайменше двоє окупантів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Зранку 22 грудня група російських військових перетнула лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій із російською ДРГ. Після короткого бою втрати ворога – мінімум двоє вбитих", - написав він.
Чиновник наголосив, що з нашого боку обійшлося без втрат.
- У вівторок, 20 грудня, російські терористи завдали удару по Зноб-Новгородській громаді Сумської області.
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