Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Зранку 22 грудня група російських військових перетнула лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій із російською ДРГ. Після короткого бою втрати ворога – мінімум двоє вбитих", - написав він.

Чиновник наголосив, що з нашого боку обійшлося без втрат.

У вівторок, 20 грудня, російські терористи завдали удару по Зноб-Новгородській громаді Сумської області.

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