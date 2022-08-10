Росія обстріляла Сумщину з кулеметів, САУ та мінометів
За добу, 9 серпня, від російських обстрілів з кулеметів, САУ та мінометів постраждали 7 громад Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Після обіду 9 серпня російські військові обстріляли з кулеметів Хотіньську громаду. Близько 17:00 вдарили по Середино-Будській - понад 30 пострілів
Після 15:00 по Новослобідській громаді було 15 прильотів зі САУ. У той же час ворог відкрив вогонь і по околицях Шалигинської громади - 12 мінометних прильотів.
О 16:00 з мінометів була обстріляна Білопільська громада. Двоє людей поранені, перебувають у лікарні. Близько 17:00 по Путивльській громаді було 15 прильотів.
Майже о 21:00 у Миропільській громаді росіяни почали обстріли мінометом.
- За добу 8 серпня було зафіксовано понад 130 прильотів по громадах Сумської області, є загиблі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе