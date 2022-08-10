Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Після обіду 9 серпня російські військові обстріляли з кулеметів Хотіньську громаду. Близько 17:00 вдарили по Середино-Будській - понад 30 пострілів

Після 15:00 по Новослобідській громаді було 15 прильотів зі САУ. У той же час ворог відкрив вогонь і по околицях Шалигинської громади - 12 мінометних прильотів.

О 16:00 з мінометів була обстріляна Білопільська громада. Двоє людей поранені, перебувають у лікарні. Близько 17:00 по Путивльській громаді було 15 прильотів.

Майже о 21:00 у Миропільській громаді росіяни почали обстріли мінометом.

За добу 8 серпня було зафіксовано понад 130 прильотів по громадах Сумської області, є загиблі.

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