Росія обстріляла Сумщину з мінометів. Зафіксовано 14 прильотів

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів. Уточнення інформації: ще три ворожі міни розірвалися сьогодні, близько 7 години ранку, на околицях Середино-Будської громади", - пише Живицький.

В обох випадках обійшлось без жертв і руйнувань.

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