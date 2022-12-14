Росія обстріляла Сумщину з мінометів. Зафіксовано 14 прильотів
У середу, 14 грудня, російський агресор застосував міномети для обстрілів Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів. Уточнення інформації: ще три ворожі міни розірвалися сьогодні, близько 7 години ранку, на околицях Середино-Будської громади", - пише Живицький.
В обох випадках обійшлось без жертв і руйнувань.
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