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Росія оголосила в розшук прессекретаря Meta

26 листопада, 2023 неділя
14:03
Технології

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук прессекретаря компанії Meta, до якої входять Facebook та Instagram, Енді Стоуна

Про це пише російське видання "Медіазона"

Зазначається, що "Медіазона" виявила картку Енді Стоуна в базі відомства РФ, яка з'явилася там ще у лютому 2023 року.

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у федеральний розшук Енді Стоуна, прессекретаря компанії Meta, до якої входять Facebook та Instagram.

Фото: Медіазона

За даними видання, один із російських судів у середині листопада 2023 року також ухвалив рішення про заочний арешт Стоуна - за статтею про сприяння тероризму.

Саме за цією статтею 11 березня 2022 року слідчий комітет РФ порушив справу через рішення Meta не блокувати користувачів Facebook та Instagram, які начебто закликають до "смерті російських загарбників". Того ж дня дію нових правил обмежили лише територією України.

Також російське відомство згадувало у пресрелізі про кримінальну справу ім'я Стоуна, який оголосив зі своєї сторінки у твіттері про нововведення Meta.

  • Роскомнадзор заблокував Facebook у Росії 4 березня 2022 року, ще до зміни правил користувача, а до Instagram доступ був обмежений 14 березня. 
  • У той же час тверський районний суд Москви визнав Meta "екстремістською організацією"; проте роботу їхнього месенджера WhatsApp це не торкнулося.
Світ
Кримінал
Росія
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