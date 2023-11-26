Росія оголосила в розшук прессекретаря Meta

Про це пише російське видання "Медіазона"

Зазначається, що "Медіазона" виявила картку Енді Стоуна в базі відомства РФ, яка з'явилася там ще у лютому 2023 року.

Фото: Медіазона

За даними видання, один із російських судів у середині листопада 2023 року також ухвалив рішення про заочний арешт Стоуна - за статтею про сприяння тероризму.

Саме за цією статтею 11 березня 2022 року слідчий комітет РФ порушив справу через рішення Meta не блокувати користувачів Facebook та Instagram, які начебто закликають до "смерті російських загарбників". Того ж дня дію нових правил обмежили лише територією України.

Також російське відомство згадувало у пресрелізі про кримінальну справу ім'я Стоуна, який оголосив зі своєї сторінки у твіттері про нововведення Meta.