Про це пише Reuters.

"Вантаж із майже 700 тис. барелів російської нафти доставлений танкером Crested на єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра на середземноморському узбережжі, — пише видання. - Через кілька годин інше судно Chris забрало партію з порту, яка могла включати частину або всю нафту.

Фахівці стверджують, що такий маршрут ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу і підтверджує тенденцію прихованості російських постачань нафти, оскільки європейські покупці почали уникати їх після вторгнення в Україну.

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Reuters зауважує, що Єгипет уже використовується Росією як транзитний шлях для мазуту. Незрозуміло, чи випадок з Ель-Хамра був одноразовим, чи є частиною регулярної схеми для експорту російської нафти.

У липні було арештовано понад 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать Газпрому, Роснафті та Росатому.

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